Sağlık Bakanı Akdağ: Bize İstikrarlı Bir Yönetim Gerekiyor (2)

"İNSANLARIN OYLARINI KULLANABİLMELERİ İÇİN OHAL LAZIM"



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, koşarak hedefine ulaşmak isteyen bir Türkiye için cumhurbaşkanlığı sistemini istediklerini belirterek, "Büyük ve güçlü bir Türkiye için, istikrarlı bir Türkiye için, terörle çok daha güçlü, hızlı mücadele edebilen, ekonomisini kuvvetlendiren bir Türkiye için yeni bir döneme geçmeye biz hazırız. Milletimizin de hazır olduğuna inanıyoruz" dedi. Akdağ, CHP ile HDP'nin kol kola girdiğini söyleyerek, şöyle dedi:



"Tabii burada bir takdir etmemiz gerekiyor. MHP ve onun genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli gerçekten milli bir duruş sergiledi. Milletin ve devletin ihtiyacını iyi gördü ve sayın başbakanımızla oturdular, konuştular, görüştüler, ortak bir metin hazırlandı. Şimdi bu ortak metin TBMM'den milletimizin önüne geldi. Artık bir kere daha söz de milletin, karar da milletin diyeceğimiz bir iki ayı sizlerle yaşayacağız. Biliyoruz ki bütün bu süre boyunca bir takım şer güçler birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya devam edecekler. Burada bizi üzen ve hayrete düşüren bir nokta şudur; Maalesef CHP'nin genel başkanı ve yönetimi bu meselede HDP ile kol kola girmiştir. Omuz omuza durmaktadır. Bunu mecliste de gösterdiler. Meclisteki çalışmalar sırasında da CHP, HDP ile birlikte bu referandum kararının milletin önüne gelmesini engellemek için gayret gösterdi. Beraber saldırganlık gösterdiler, kürsü işgalleri yaptılar. Milletvekillerimize saldırdılar. Şiddet uyguladılar ve bunu birlikte yaptılar. Şimdi gerçekten ülkenin kadim bir partisi olan, evet hep muhalefette kalsalar bile nihayetinde bu milletin on yıllardır ana muhalefetini yürüten bir partisi olan CHP'nin HDP ile kol kola girmesi gerçekten kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bir durum değildir. CHP ve genel başkanı bu yanlış tutumundan vazgeçmelidir. CHP ve genel başkanı milletin hayrına olan her ne ise o hayra onlar da evet demelidir. Onlar evet dese de demese de millet o büyük ferasetiyle Nisan ayında inşallah damgasını, mührünü bir kere daha Türk tarihine, geleceğine basacaktır."



"ÜST AKILLARIN TAŞERONLUĞUNU YAPIYORLAR"



Terör örgütlerinin elbirliği yaparak üst akılların taşeronluğunu yaptığını ve Türkiye'nin üzerine çullandıklarını ifade eden Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Allah'ın izniyle Türkiye bütün şer odaklarına rağmen bu kutlu yürüyüşüne devam edecek. FETÖ'sü, DAEŞ'i, DHKP-C'si, PKK'sı hepsi elbirliği yapmış Türkiye'nin üzerine yükleniyorlar. Kendilerini görevlendiren o üst akılların taşeronluğunu yapmak için Türkiye'nin üzerine çullanıyorlar ama Allah'ın izniyle bu milletin bunlara pabuç bırakacak bir durumda olmadığını da hepsine gösteriyoruz. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor, öbür taraftan birtakım ekonomik saldırılarla da karşı karşıyayız. Bunun da farkındayız ama Allah'ın izniyle milletimizin bunun da üstesinden elbette gelecek"



OHAL'İ HAYATTA TUTMAMIZ LAZIM



Terörün baskılarına mani olmak için OHAL'in hayatta tutulması gerektiğini söyleyen Akdağ, şöyle konuştu:



"Şimdi 'Olağanüstü hal ile seçime gidilir mi, referanduma gidilir mi' tartışmaları başlattılar. Aslında bu referanduma olağanüstü hal ile gidilir mi sorusunun tam tersini sormak lazım. Olağanüstü hal olmadan bu referanduma gidilir mi, gitmek ne kadar doğru olurdu? Bu soruyu özellikle soruyorum. Türkiye'deki olağanüstü hal ilanının sebebi nedir? terör mücadelesi, başka bir sebebi yok. 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbesi, onunla işbirliği yapan PKK'sı, DHKP-C'si, DAEŞ saldırıları bütün bunlar Türkiye'deki bir olağanüstü hali gerekli kıldı. Yani biz olağanüstü hal ile vatandaşımızın hayatında bir değişiklik yapmıyoruz ki. Türkiye'de olağanüstü hal teröre karşı devletimizi, hükümetimizi güçlü kılan bir karar ve onun için olağanüstü hal var. Terörle mücadele etmek için, terörü alt etmek için olağanüstü hal ilan etmiş durumdayız. 7 Haziran seçimlerinde PKK sahada HDP'yi desteklemek anlamında ciddi bir baskı unsuru halindeydi. Bu baskı unsur 7 Haziran'dan sonra kalkınca PKK'nın demokrasi üstündeki o baskıcı tavrı, zalim tavrı ortadan kalkınca tablo hemen değişiverdi. Dolayısıyla bizim referandumda da terörün PKK başta olmak üzere, terörün sandıklara baskına mani olmak için olağanüstü hali hayatta tutmamız lazım. İnsanlar özgürce, kendi hür iradeleriyle gitsinler sandığa, oylarını kullanabilmeleri için olağanüstü halin ayakta kalması lazım."