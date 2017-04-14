Sağlık Bakanı Akdağ: "Biz, yetkileri ile birlikte sorumlulukları da artan yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Tek adamlıkla bunun uzaktan yakından alakası yok çünkü Meclis belli bir çoğunlukla cumhurbaşkanını zamanı dolmadan seçime dahi götürebiliyor. Bu çok ilginçtir. Başkanlık modelleriyle yönetilen ülkelerde böyle bir özellik yok. ABD sisteminin zayıf taraflarından birisi budur. 5 sene başkan seçiliyor ve kimse dokunamıyor. Oysa burada, Meclis eğer başkanın işleri iyi götüremediğine inanırsa, 'Hodri meydan, haydi beraber seçime gidebiliyoruz' diyebiliyor."