Sağlık Bakanı Akdağ: 'Aşı Çalışmaları Konusunda Dünyanın Kırım-Kongo Aşısını Üreten İlk Ülke Olma...

Sağlık Bakanı Akdağ: "Aşı çalışmaları konusunda dünyanın Kırım-Kongo aşısını üreten ilk ülke olma yolunda ilerliyoruz"

Türkiye, dünyadaki ilk 'Kene Aşısı'nı üretiyor

Sağlıklı Yaşam Merkezleri inşa edilecek



İSTANBUL - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de yaz aylarında sıklıkla görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında açıklama yaptı. 8 senedir yürütülen çalışmalar kapsamında, dünyanın Kırım-Kongo aşısını üreten ilk ülke olma yolunda sona çok yaklaştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ İstanbul'da düzenlenen 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olan toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Bakan Akdağ, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bilim heyeti çok umutlu"

Kırsal bölgedelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara uyarılarıda bulunan Akdağ öncelikle vatandaşların her akşam vücutlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili bir heyet oluşturduklarını ve uzun süredir bu konu üzerinde çalıştıklarını kaydeden Akdağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz kırsal bölgelerde sürekli olarak bilimsel heyetlerimizin ortaya koyduğu koruyucu önlemleri gerçekleştiriyoruz. Gerek hayvanlar tarafından gerekse insanların uyanık olup hastalılığı kapmamaları konusunda. Çok sevindirici bir haber de şu; Erciyes Üniversitesi ile birlikte 7-8 senedir yürüttüğümüz bir çalışma devam ediyor. Aşı çalışmaları konusunda dünyanın Kırım-Kongo aşısını üreten ilk ülke olma yolunda ilerliyoruz. Tabi bu çeşit çalışmalar uzun süren çalışmalar. Önce laboratuvar deneyleri, hayvan deneyleri yapılıyor. En sonunda insanlarla ilgili bir takım araştırmalar yapılıyor. Sona oldukça yaklaştık. Bilim heyetimizle geçtiğimiz günlerde görüştüm. Çok umutlular, biz de doğrusu çok umutluyuz. Başından beri Sağlık Bakanlığı adına çalışıyorlar. Bu aynı zamanda Türkiye'de virüs aşılarının üretilmesi için de bir ilk olacak. Yani bir başka ülkenin ürettiği aşıları yerlileştirmek adına önemlidir. Orijinal bir virüs aşısı üretmiş olacağı önümüzdeki birkaç sene içerisinde."

"Cumhurbaşkanımızı başımızda görmek büyük şeref"

Bakan Akdağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın AK Parti'ye tekrar üye olacağı tarihin netleşmesiyle ilgili düşüncelerini de belirtti. Akdağ, "Büyük bir heyecanla bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızım partimize yeniden gelip üye olmasını. Partinin kurucu lideri olarak onu başımızda görmek bizim için büyük bir şeref. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız, hepimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yönetimle ya da bakanlarla ilgili değişiklikler yapılacak mı yapılmayacak mı doğrusu bu konu bizim konumuz değil. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın birlikte mütala edeceği ve karar vereceği bir konu. Nihayetinde bakanlar kurulunun oluşturulması Başkanının teklifi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile gerçekleştiriliyor" dedi.

Sağlıklı Yaşam Merkezleri inşa edilecek

İl Değerlendirme Toplantısı'nın gündem maddeleri hakkında basın mensuplarına bilgi veren Sağlık Bakanı Akdağ, en önemli konunun inşa edilecek olan Sağlıklı Yaşam Merkezleri olduğunu söyledi. Konuyla ilgili detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirten Akdağ söyle konuştu: "İstanbul'da bir dizi il değerlendirmeleri yapacağız. Sağlıklı Yaşam Merkezleri inşa edeceğiz Türkiye'de. Aile Hekimleriyle birlikte çalışacak içlerinde röntgen, labaratuar imkanlarının biraz daha geliştirildiği, ultrason imkanının olduğu, fizyoterapistlerin, diyetisyenlerin, psikologların, kronik hastalıkları takip edecek özel yetiştirilmiş hemşirelerin olduğu yeni bir sistem geliştiriyoruz."