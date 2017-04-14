Sağlık Bakanı Akdağ: "(Anayasa değişikliği halk oylaması) Son derece demokratik bir ortamda vatandaş kararını verme fırsatını buldu. Bunu biz anketlerin dışında da gözlüyoruz. Tahmin ediyorum ki bir ay öncesine kıyasla kararsızlar yüzde 10'lardan 3'lere kadar indi ve onların da büyük bir çoğunluğu 'evet'e döndü. Şahsi kanaatim şu anda 'evet'ler önde gidiyor."