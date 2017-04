Sağlık Bakanı Akdağ Açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Türkiye'ye yönelik tutumu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Burada Türkiye'ye yönelik bu raporlar, tavırlar yanlı ve kasıtlı tavırlar. Türkiye'yi zora sokmaya yönelik tavırlar. Bunları kesinlikle reddediyoruz." dedi.



"3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi"ne katılan Akdağ, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AGİT'in Türkiye'ye yönelik tutumu ile AKPM'nin "siyasi denetim" kararını almış olduğu karara ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Akdağ, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



Bu hususta hem Cumhurbaşkanımızın, hem Başbakanımızın, ilgili bakanlarımızın, Dışişlerinin beyanatlarını kamuoyu biliyor. Çok haksız bir davranışla karşı karşıyayız. Ben AGİT temsilcileriyle bir önceki seçimde Erzurum'da görüşmüştüm. O zaman onlara şunu söyledim, 'Siz PKK teröristlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak seçime yönelik baskılarıyla ilgili raporlarınıza en ufak bir şey koymuyorsunuz. Bunları görmüyor musunuz yoksa bunlara gözünüzü mü kapatıyorsunuz?' İki saate yakın konuşmuştuk. Maalesef bu sefer de bunu yaptılar. Türkiye'de eğer geçmiş dönemlerde sandığa, milletin iradesine herhangi bir baskı olmuşsa, bu tek bir şekilde olmuştur. Terörün baskı yapabildiği kırsal bölgelerde veya bazı şehirlerde. Bunun dışında cümle alem, tüm dünya biliyor ki Türkiye'de seçimler, her zaman olduğu gibi bugün de yani 16 Nisan'da da şeffaf bir biçimde yapıldı. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan çok büyük bir katılımla yapıldı. Son derece demokratik, şeffaf, doğru bir seçim geçirdik. Burada Türkiye'ye yönelik bu raporlar, tavırlar yanlı ve kasıtlı tavırlar. Türkiye'yi zora sokmaya yönelik tavırlar. Bunları kesinlikle reddediyoruz."



SMA hastalarının ilaç ihtiyacı



Bakan Akdağ, halk arasında "Gevşek Bebek Sendromu" olarak bilinen, "Spinal Müskülür Atrofi (SMA) hastalarının ilaç ihtiyacına ilişkin son durumun sorulması üzerine, olayın bütünün konuşulması gerektiğini söyledi.



Söz konusu hastalıkla ilgili Amerika'da bir ilaç geliştirildiğini dile getiren Akdağ, şu bilgileri verdi:





"Şu ana kadar ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil hiçbir ülkede bu ilaç geri ödeme sistemine alınmadı. İşin bilimsel tarafının bilim adamlarının çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. 'Bu gruplardan SMA'lı çocukların hangisine bu ilaç faydalı olabilir?' diye bilimsel komisyonlar oluşturduk. Bilim adamlarımız çalışıyorlar. Onların raporlarını bir taraftan Sosyal Güvenlik Kurumuna ileteceğiz. Öbür taraftan da SGK firmayla irtibat kurmuş durumda. İlacın zaten henüz Türkiye'de ruhsatı yok. Süreç bu aşamada. Şunun bilinmesi lazım. İlaç SMA'lı bebeklerimizin kullanabileceği bir ilaç değil. Bebeğin özelliğine göre kullanılabilecek bir ilaç ve buna ancak bilimsel komisyonlar karar verecek durumda. Dolayısıyla müracaat eden hastalar bu bilimsel komisyonların ortaya koyduğu ölçü içende değerlendirilecek ve biz bunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğiz. Dediğim gibi ilacın Türkiye'de ruhsatı yok. Bir taraftan hem bakanlık olarak, öbür taraftan da SGK olarak firmayla görüşüyoruz."



Bakan Akdağ, "Ne zaman sonuçlanır?" sorusuna ilişkin, "Buna şu anda kesin bir cevap veremem. Ancak söylediğim gibi, dünyanın herhangi bir ülkesinde sigorta kurumlarının geri ödeme listesine aldığı bir ilaç değil. Biz Türkiye'de belli bir sayıdaki hastayı erken erişim sistemiyle durumları müsait olan hastaların bu ilacı kullanması üzerine firmayla görüştük. Sanıyorum 10 ila 20 arasındaki bebeğe bunlar kullanılacak. Zaten durumu buna müsait olan bebek sayısı da çok fazla değil. Bize ilk bilimsel komisyonların getirdiği ölçütlere göre." diye konuştu.



Tıp 1 diyabete ilişkin ilaç ve cihazlar



Bakan Recep Akdağ, tıp 1 diyabete ilişkin elleri delinmeden kan şekerini ölçen bir cihaz olduğu ve Türkiye'de bunu da bekleyen bir grubun olduğunun söylenmesi üzerine, "pompa" denilen söz konusu cihazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme sistemine alındığı anımsattı.





Sensörün karşılanmadığının söylenmesi üzerine Akdağ, "Hayır. Şimdi bahsettiğiniz tıp 1 diyabet için pompa ödendiğinde bütün sensörü her şeyi ödenmiş oluyor. Bunun dışında yeni geliştirilen, etkinliği henüz kanıtlanamamış birtakım ürünler var. Bir firmanın ürünü var ve bu ürün piyasaya çıkarılmış değil. İnternetten satışını yapıyorlar kendi politikalarıyla. Dolayısıyla bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumunun da yapabileceği bir şey yok. Ama SGK her alanda olduğu gibi halkımızın, çocuklarımızın sağlığı anlamında son derece ve cömert bir tavırla bu pompalar tıp 1 diyabetlerde çocuklarda kullanımına fırsat verdi." şeklinde konuştu.