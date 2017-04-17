Sağlık Bakanı Akdağ Açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Hiçbir zarf açılmadan bir karar alındı. Zarf açılmamış, zarfın içinde 'evet' mi var 'hayır' mı var hiç kimse bilmiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları konuşması bir hazımsızlık ve yenilginin işareti. Çok net bir zafer var, çok net bir 'evet' var, matematiğe bakmak lazım." dedi.



Bakan Akdağ, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere halk oylaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Mühürsüz oy" kararıyla ilgili sözlerini eleştiren Akdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklama ile her şeyi çok net anlattığını belirtti.



YSK'nın buna benzer onlarca uygulamasının bulunduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, "Bu ilk değil. İkincisi, hiçbir zarf açılmadan bir karar alındı. Zarf açılmamış, zarfın içinde 'evet' mi var 'hayır' mı var hiç kimse bilmiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları konuşması bir hazımsızlık ve yenilginin işareti. Çok net bir zafer var, çok net bir 'evet' var, matematiğe bakmak lazım. 1,5 milyona yakın oy, birazcık matematiği bilen 25 milyon mu fazla 24 milyon mu fazla bunu çok iyi bilir. İyi takip edilirse, mesele o kadar net bir şekilde anlatıyor ki dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun demokratik yenilgiyi kabullenmesi gerekiyor, bu kadar basit." diye konuştu.