Sağlık Bakanı Akdağ Açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk bayrağının ne anlama geldiğini her afette bütün dünyaya taşımaya devam edeceğiz." dedi.



Akdağ, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) Kocaeli'de 8 ayrı senaryoda yaptığı tatbikatı izledi.



Akdağ, Gölcük Kavaklı Sahili'ndeki tatbikat komuta merkezinde yaptığı konuşmada, UMKE gönüllülerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



UMKE'yi ilk kurdukları günden bahseden Akdağ, "Mütevazi şekilde başladı. Bugün 8 bin gönüllüyle devam ediyor. İftiharla ifade ediyorum ki bugün dünyanın afetlere en hazır, en donanımlı, gönlü ve şefkati en geniş olan ekibi Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Allah'a binlerce defa şükrediyorum. Rabbim bize hiçbir afet ve felaket göstermesin. Ama tarihin seyri içinde bazen kaçınılmaz oluyor. Buna karşı hazır olmanız lazım." ifadesini kullandı.



Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü'nün afetlerde acil sağlık mücadelesi konusunda Türkiye'nin bütün Avrupa ve dünyaya örnek olabileceği konusunda rapor yayınladığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Gerçekten Allah nazardan saklasın. Burada hizmet eden arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Hiçbir yerde yüzümüz kara çıkmadı. Bingöl depremi, Van depremi diğer afetler, saldırılar, bombalamalar bunların ötesinde yurt dışındaki hizmetlerde kim nerede UMKE'yi görürse 'İşte bu işin en iyi başarıcısı ekipler buradadır' dedi."



UMKE gönüllülerinin ihtiyaçlarının bundan sonra da temin edilmesine kararlı olduklarını belirten Akdağ, "Eğitimlerimizi sıcak tutacağız. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk bayrağının ne anlama geldiğini her afette bütün dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bakan Akdağ, konuşmanın ardından tatbikat için telsizden şu anonsu geçti:



"UMKE gönüllüleri tatbikata hazırlı mıyız? 500 gönüllümüzle burada UMKE'nin her türlü afet için hazır olduğunu bir kere daha göstereceğiz. Eğitimlerimizi tekrarlayacağız. Hepinize Allah'tan muvaffakiyetler temenni ediyorum."