Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken: 'Bi·z Mi·llete Bu Ezi·yeti Çektirmek Istemiyoruz' - Kırklareli

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Gündeme getirdiğimiz her kanun olay oluyor. Kanunları çıkaracağız ki devlet işlesin, yürüsün, problemler ortadan kalksın. Muhalefetle gidiyoruz, konuşuyoruz, baştan kulislerde tamam diyorlar, sonra içeriye girdiğimizde bas bas bağırıyorlar, 'hayır olmaz, şöyle böyle..' tamamen şov yapıyorlar, bunun ezi·yeti·ni· mi·llet çeki·yor. Bi·z mi·llete bu ezi·yeti çektirmek istemiyoruz." dedi.



Öğütken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı "Kadınlar Soruyor" isimli etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi açısından yeni anayasa değişikliğinin önemli olduğunu söyledi.



AK Parti'nin bu ülkeye hizmet için geldiğini belirten Öğütken, başkaları gibi 30 yıl siyasetçilik yapmayacağını, görevi tamamlandığında, koltuğunu genç kuşaklara bırakacağını ifade etti.



Türkiye'de önceden yatırımların tamamlanamadığını bildiren Öğütken, Türkiye'nin AK Parti hükümetiyle bir çok başarılı çalışmalara şahit olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin çok zor süreçler yaşadığını anlatan Öğütken, "Birileri, bizi hep suçluyor. Biz bu ülkeye hizmet için geldik. Oturduğumuz koltuklardan hi·çbi·r zaman güç almadık, almayacağız da. Türkiye'de 15 yıl önce bir yatırım başlıyordu, baba görmüyordu, torunu görecek durumdaydı. Biz şu anda ne yollar, ne tüneller yapıyoruz. Karadeniz'in dağlarını delerek, kısa sürede tüneller yapıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de geçmişte birçok sağlık sorunları yaşandığına da dikkat çeken Öğütken, hastanelerdeki kuyrukları herkesi hatırladığını ifade etti.



Şu anda Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığını anlatan Öğütken, şöyle devam etti:



"Allah, bir daha bu ülkeyi, o ıstıraplar ile karşılaştırmasın. Şimdi ise pırıl pırıl binalar yapıyoruz, hizmet kalitesi zaten ortada. Türkiye'nin her yerinde aile hekimliği, her branşta hizmet eden doktorlarımız var. Eski hastanelerimizin hepsini yeniliyoruz. Şehir hastaneleri yapıyor, devlet hastanelerimizi yeniliyoruz. Bunların hepsini vatandaşlarımız için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın hayali· olan "şehi·r hastaneleri·" dediğimiz zaman, bize kimse inanamadı. Ama biz bunların hepsini başardık. Geçtiğimiz gün Mersin hastanemizi açtık. Hastanemizi gezdiğimizde, bu ülkenin evladı olarak gururlandım."



"AK Parti 15 yıl önce iyi ki kuruldu" diyen Öğütken, Türkiye'nin 16 Nisan'da önemli bir süreçten daha geçeceğine dikkati çekti.



Türkiye'nin biraz daha gelişmesi ve büyümesi için yeni adımlar atmaya çalıştıklarını ifade eden Öğütken, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gündeme getirdiğimiz her kanun olay oluyor. Kanunları çıkaracağız ki devlet işlesin, yürüsün, problemler ortadan kalksın. Muhalefetle gidiyoruz, konuşuyoruz, baştan kulislerde 'tamam' diyorlar sonra içeriye girdiğimizde bas bas bağırıyorlar, 'hayır olmaz, şöyle böyle..' tamamen şov yapıyorlar, bunun ezi·yeti·ni· mi·llet çeki·yor. Bi·z, mi·llete bu ezi·yeti çektirmek istemiyoruz. 'Tek adam rejimi, rejim değişecek, cumhuriyet filan ortadan kalkacak, bütün yetki bir kişide olur mu, devleti yeniden yapılandırıp isteyen kişiler atanacak, bundan sonra muhtarlar olmayacak, lokantalar kapanacak, o olacak bu olacak' gibi o kadar kafa karıştıracak beyanlar var ki inanın bunların hiçbiri gerçek değil. Yaşayacağız ve 16 Nisan sabahı, zaten hayatımızda bir değişiklik olmayacak. Bunlar yaşanmadan, anlamak mümkün değil. Bu işi Amerika, Almanya yapıyor, başarılı ülkeler yapıyor, biz yapınca bu iş olmaz. Bizim onlardan ne eksiğimiz var. Biz artık bu zincirlerimizi kırmak istiyoruz."



Öğütken konuşmasının ardından, programa katılan kadınların sorularını cevapladı.