Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde Trabzon Halk Sağlığı Derneğinin (THASAD) Iraklı hastalara yönelik yürüttüğü, "Sağlığınız Dost Ellerde, Türkiye Yanı Başınızda" projesi tanıtıldı.



Green Park Otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Iraklı doktorlar, turizmciler ve medya temsilcileri katıldı.



THASAD Başkanı Prof. Dr. Murat Topbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Irak ile Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu belirterek, proje kapsamında bu ülkede sağlık sorunları yaşayanlara el uzatmaya çalıştıklarını söyledi.



Topbaş, Türkiye'nin sağlık sektöründe Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Çağdaş, kaliteli, ekonomik, bilimsel, başka ülkelerde gördüğünüzün çok üstünde bir sağlık anlayışımız var. Bu yüzden sizleri Türkiye'ye davet ettik. Bu hizmetlerden Iraktaki komşularımız neden yararlanmasın? Maalesef Irak'ta ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. İşte bu noktada biz size dost elimizi uzatıyoruz. 'Sağlınız dost ellerde' dedik. Size Türkiye'deki sağlık olanaklarından bahsedeceğiz." dedi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin de iki yıldan bu yana turizm rakamlarında düşüş yaşanırken sağlık turizminin yüzde 2 büyüdüğünü kaydetti.



Şahin, Türkiye'nin son yıllarda sağlık turizminde en gözde destinasyonlar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Hem avantajlı maliyet hem gezme fırsatı hem de kaliteli teknolojik altyapı sunan Türkiye, uluslararası tercihlerin başında geliyor. Bazı alanlarda tedavi olmak birçok Avrupa ülkesine göre yüzde 60'a varan oranlarda daha ucuza mal oluyor." diye konuştu.



Şahin, iki ülkenin iş birliğinin artarak devam etmesi için TÜRSAB'ın tüm imkanlarıyla sektöre destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



Proje kapsamında Ankara'dan sonra Afyon, Denizli ve İstanbul'da bilgilendirme gezileri düzenlenecek.