Sağlığına Kavuşan 105 Yaşındaki Hasta Taburcu Edildi

YUNANİSTAN'ın Selanik kentinde 1912 yılında dünyaya gelen ve henüz 7 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Fatma Ün, rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İki erkek çocuğu ile eşini yıllar önce kaybeden Fatma Ün'ün birlikte yaşadığı kızı Sevtap Aydın, annesinin hastaneden çıkartıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.



Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya gelen Fatma Ün, 7 yaşındayken, ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Farklı kentlerde yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşen Fatma Ün'ün, 2 oğlu ve eşi yıllar önce hayatını kaybetti. Ün, yaşamını Narlıdere İlçesi'nde kızı Sevtap Aydın'ın yanında sürdürmeye başladı. Geçen 6 Ocak'ta, genel durum bozukluğu, yüksek ateş, şeker hastalığı, çoklu organ yetmezliği gibi birçok şikayeti bulunan Fatma Ün, Özel Ege Yaşam Hastanesi'ne başvurdu. Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Dr. İlker Çomak gözetiminde tedaviye alınan Ün, kısa sürede sağlığına kavuştu. Taburcu edilmesi kararlaştırılan Fatma Ün'ü hastaneden çıkartmaya gelen kızı Sevtap Aydın, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin çok iyi bir insan olduğunu belirten Sevtap Aydın, hastane yetkililerine teşekkür etti.



- İzmir