Sağlığa Hayırsever Katkısı

Pınarhi·sar i·lçesi·nde hayırsever tarafından yaptırılan sağlık evi hizmete açılacak.



Kırklareli Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataköy köyünde hayırsever Hakverdi Şahin tarafından yaptırılan sağlık evi ve lojmanın teslim alındığını söyledi.



Hayırsever Şahin'e teşekkür eden Cerit, Türkiye'nin sağlık alanında ciddi devrimler yaptığını, gece gündüz demeden en modern binalarda sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten Cerit, ifade etti.



Cerit, hayırsever tarafından yaptırılan sağlık evinin de en kısa sürede hizmete açılması için gayret göstereceklerini kaydetti.