Sağlar'dan 'İyi Ün Sahibi' Sorusu

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede, "Yasalara göre tarafsızlığını yitiren bir Cumhurbaşkanı iyi bir üne sahip midir?" diye sordu.



CHP'li Fikri Sağlar Diyarbakır Çınar İlçe Seçim Kurulu'nun, CHP ve HDP'nin bildirdiği 30 kişinin sandık kurulu başkanlığını, Emniyet'ten gelen yazıya göre 'iyi ün sahibi' olmadıkları gerekçesiyle reddettiğini hatırlattı. Sağlar, "Seçim bölgem Mersin'in Mezitli İlçesi'nde de 10 sandık başkanının görevleri reddedilmiştir. Tabi yine 'iyi ün sahibi' olmamaları gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ancak bu iyi ün kriterleri nelerdir, kamuoyu tarafından tartışma konusu olmuştur"dedi.



Devletin uçaklarını, kamunun personellerini ve tüm araçlarını kullanarak referandum da hayır çıkmaması için meydanları dolaşmanın seçim yasasına ve tüm yasalara aykırı olduğunu belirten Sağlar, "Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı taraflı, kamuda herkese eşit hizmet vermesi gereken vali ve kaymakamlar ise iktidar partisine bağlı bir hale gelmiştir. Böyle bir durum söz konusu iken, ün tartışmalı olan bir yargının karar vermesi vebaldir. Bırakın bu üne halk kendisi karar versin" diye konuştu.



Sağlar, bu konuda verdiği soru önergesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın şu sorulara yanıt vermesini istedi:



"İyi ün sahibi kriterleri neye göre belirlenmektedir? Bunu belgeleyebilir misiniz? Görevleri reddedilen kişilerin iyi üne sahip olmama gerekçeleri nelerdir? İtiraz dilekçelerine neden cevap verilmemiştir? Yasalara göre tarafsızlığını yitiren bir Cumhurbaşkanı iyi bir üne sahip midir? Sandık kurulu başkanlarının listeleri neden siyasi partilere verilmiştir? AKP'nin Pendik İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak sandık başkanlarını öğrenme talebinin nedeni nedir?"



- Mersin