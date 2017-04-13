Sağanak Yağmur Tarihi Yolu Çökertti

KAYSERİ'nin Talas İlçesi'nde bulunan Ali Saip Paşa Sokağı'nda kullanılmayan bir yolda sağanak yağmur nedeniyle göçük yaşanırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Talas İlçesi'nde kullanıma kapalı Ali Saip Paşa Sokağı'nda sağanak yağmur nedeniyle göçük meydana geldi. Olay nedeniyle eski duvarlar yıkılırken, yollarda da çöküntüler oluştu.



- Kayseri