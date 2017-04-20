Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da öğlen saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanaklar kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri ve küçük dereler oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların bir çoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Öte yandan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ise kısa süreli dolu yağışı yaşandı.