Sağanak Yağış, Kulp'ta Sele Neden Oldu

Sağanak yağış ve dağlarda eriyen kardan oluşan sel suları, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Alaca köyünde bazı vatandaşların arazilerini sular altında bıraktı.



Yağış ve kar sularının erimesiyle birlikte dereler taşarken, bir çok noktada oluşan sel arazi ile birlikte meyve bahçelerini kullanılmaz hale getirdi. Yağış ve kar suyunun erimesiyle birlikte Kulp Çayı'nın taştığını belirten Alaca köyü sakinlerinden Behçet Tutuş, "Kulp ilçesine bağlı Alaca köyü Bılur Deresi küme evleri mevkiinde ikamet etmekteyiz. Kaldığımız yerleşim yerinde taşınmazlarımız ile evlerimiz bulunmaktadır. Geçimlerimizi tarım ve hayvancılık yaparak sağlamaktayız, evlerimizin bulunduğu yer ile taşınmazlarımızın bulunduğu yer Kulp Çayı kenarındadır. Birkaç gündür devam eden aşırı yağışlardan ve köyümüzün yüksek dağlarından eriyen karlardan dolayı, Kulp Çayı'nda sular yükselerek sele dönüştü. Oluşan sel önüne ne çıktıysa sürükleyerek götürüyor. Benim ile bazı köylülerimin tapulu arazileri ve meyve bahçeleri sular altında kaldı, hiç bir şeyimiz kalmadı. Sadece benim yaklaşık tapulu 10 dönüm arazim vardı ve bu arazimin içinde 5 dönüme yakın olan kısımda karışık meyve bahçem vardı. Bu bahçede 150 adet ceviz ağacı, 150 adet ise kaysı, armut, şeftali, erik, kiraz ve benzeri meyve ağaçlarım vardı. 20 kök üzüm asma ağaçlarım 5 adet dut ağaçlarım bu derenin yönünü değişmesiyle sulara gömüldü ve daha sonra sel suları bunları 10 dönümlük arazimle kullanılmaz hale getirdi. Yetkililerin bölgede inceleme yaparak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.



Alaca köyü sakinlerinden Hamit Altıntaş ise yıllardan beri bu köyde yaşadığını ve böyle bir afet ile karşılaşmadıklarını söyledi. Altıntaş, "Yağmur ile birlikte yamaçlardan akan sular çayın taşmasına neden oldu. Kulp Çayı birden bire kabardı ve taştı. Bu taşma sonucu meyve bahçelerimiz ile arazilerimiz tamamıyla sular altında kaldı. Ciddi anlamda zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.



Nevzat Tutuş da mağdur durumda olduklarını belirterek hasar tespit için çalışma yapılmasını istediklerini söyledi. - DİYARBAKIR