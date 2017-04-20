Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırarak devam etti.



Bazı vatandaşlar yağıştan iş yerleri ve tarihi çarşıların içerisine sığınarak korunmaya çalıştı.



Bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının düşmesi ve yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.