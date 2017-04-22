Sağ popülist AfD, Köln'de protesto edildi



Hakan AYTAŞKÖLN, 22 Nisan (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde, sağ popülist, Alternative für Deutschland (Almanya İçin Alternatif Partisi) AfD'nin kongresi barışçıl şekilde protesto edildi. Maritim Hotel'de düzenlenen ve yarın da devam edecek olan AfD kongresi için 4 binden fazla polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Otelin olduğu bölgedeki tüm yollar trafiğe kapatılırken tramvay ve otobüs seferleri durduruldu; basın mensupları dışında hiç kimsenin otele yaklaşmasına da izin verilmedi. Maritim Hotel'e yakın Heumarkt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ise, sağ popülist AfD Partisini protesto etti.



Polis, otonom grupların etrafında geniş önlemler aldı



Protestolar sırasında bazı gruplar kent merkezinde yürüyüş düzenlediler. Yürüyüş sırasında polisin, aşırı solcu otonom grupların etrafında yoğun tedbir alması dikkati çekti. Akşam saatlerine kadar, miting ve yürüyüşlerde büyük bir olay yaşanmazken, küçük çaplı arbedelerde iki polis yaralandı. Alman medyası gözaltına alınanlar olduğunu bildirirken sayı vermedi. Köln polisi, özellikle otonom grupların olay çıkarmasından endişe duyulduğunu açıklamıştı. Kiliseler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ise günlerce göstericilere sağduyu çağrısı yapmıştı.



Protesto gösterilerine Türkler de katıldı



Sağ popülist parti AfD'yi protesto gösterisine Türkler de katıldı. Köln Uyum Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Edis, 'Heumarkt Meydanı'na binlerce, onbinlerce insan toplandı. Irkçılığa karşı net bir sinyal vermeye çalışıyoruz' dedi. Gülcan Demir ise, 'Irkçı bir partinin bizim ortak yaşam alanımızı kısıtlamasına izin vermiyoruz. Köln renkli bir şehir ve öyle kalmasını istiyoruz' diye konuştu.