Sağ Bek İçin Son Aday: Ankersen

Sağ beke yapılan transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerine yeni bir isim daha buldu: Peter Ankersen…



Eboue'den sonra Veysel, Tarık, Cavanda ve Linnes gibi isimlerle bu bölgeyi kapatmaya çalışan sarı-kırmızılılar bir türlü başarılı olamamış ve forma yine çok eleştirilen Sabri Sarıoğlu'na kalmıştı.



Danimarka basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar bu kez Kopenhag'ın yıldızı Peter Ankersen'i radarına aldı.



Kopenhag forması giyen 26 yaşındaki yıldızı transfer etmek isteyen G.Saray'ın nabız yoklamaya başladığı iddia edildi. Ankersen bu sezon gösterdiği performansla Danimarka'da övgüler alıyor.



(Sözcü)