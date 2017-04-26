Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken Filmi
Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Meemaw'un 90. doğum gününe katılmak için Heffley ailesinin çıktığı yolculuk, tabi ki Greg’in düzenlediği video oyunları sayesinde komik bir hal alır. Tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden birine dayanan bu ailenin ülke çapındaki macerası, Heffley'lerin unutamayacağı bir deneyim haline gelir.
YÖNETMEN: David Bowers
SENARYO: Jeff Kinney, David Bowers, Jeff Kinney
OYUNCULAR: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Charlie Wright, Jason Drucker, Owen Asztalos, Elizabeth Keener , Joshua Hoover, Emma Wetzel
FİLMİN TÜRÜ: Aile
ORİJİNAL ADI: Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
YAPIMCI FİRMA: Color Force
YAPIM YILI: 2017
YAPIM ÜLKESİ: ABD
ORİJİNAL DİLİ: İngilizce
FİLMİN SÜRESİ: 90 dk.
DAĞITICI FİRMA: TME (The Moments Entertainment)
VİZYON TARİHİ: 19.05.2017
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