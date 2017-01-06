Safranbolu Myo'nun Kuruluşunun 25. Yılı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. İsmail Ragıp Karaş, okulun 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Safranbolu MYO'nun belediyeye ait bir binada 5 Ocak 1992 tarihinde eğitime başladığını kaydeden Karaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"25. kuruluş yıl dönümüne eriştiğimiz Safranbolu Meslek Yüksekokulumuzun fedakarlıklar ve başarılarla dolu çeyrek asırlık mazisine baktığımda, mülki idare amirlerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileriyle, mesai arkadaşlarımızla ve Safranbolu'muzun kıymet bilir güzide halkı ile her daim omuz omuza yürümüş olmanın verdiği haklı gurur ve mutluluğunu görüyorum. Kuruluş yıllarımızdaki heyecanımızı koruyarak nice 25 yıllara hep birlikte erişmemiz dileğiyle yakında açılışını yapacağımız yenilenmiş binamız başta olmak üzere, her konuda desteğini bizden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'a ve bugünleri görmemizde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - KARABÜK