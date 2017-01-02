Safranbolu'daki 127 Yıllık Taş Bina Restore Ediliyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi taş bina restore ediliyor.



Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa tarafından 1890 yılında frengi hastanesi olarak yapılan ve uzun yıllar bu amaçla hizmet ettikten sonra atıl kalan ve son olarak 2002-2015 yıllarında Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi olarak hizmet veren tarihi bina, fakültenin yeni binasına taşınmasıyla yeniden atıl kaldı.



Safranbolu'nun en güzel mimari örneklerinden biri olarak kabul edilen tarihi taş bina, Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından aslına uygun olarak restore ediliyor.



KBÜ Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mücahit Coşkun, taş binada incelemelerde bulundu.



Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin metrekare açık, 848 metrekare kapalı alana sahip binanın yakın zamanda tamamlanarak, yeniden faaliyete alınacağını kaydetti.