Safranbolu'da Üst Yapı Çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Tarihi Çarşı'da granit taşlı yolların yenilendiğini bildirdi.



Başkan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüğünü söyledi.



Tarihi Çarşı bölgesinde yaz aylarında turist yoğunluğu olması dolayısıyla çalışmaları kış aylarında yaptıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Çalışma yaptığımız yol Safranbolu'nun önemli yollarından birisi. Burası Tarihi Çarşı'ya giriş yapılan ana yol. Buranın uzun zamandır yapılmasını planlıyorduk. Ancak turist yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti. Tarihi Çarşı bölgesinde bu tür çalışmaları yaz aylarında yapamıyoruz. O nedenle kış aylarında ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu çalışmayı da kısa sürede tamamlamak istiyoruz."