Safranbolu'da Pazar Yeri Projesi

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, pazar yeri inşaatının devam ettiğini bildirdi.



Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni pazar yerinin çok amaçlı olarak kullanılabileceğini söyledi.



Türkiye'nin birçok yerinde incelemelerde bulunduklarını ve çok güzel pazar yerleri gördüklerini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Bunları inceledik ve Safranbolu için en uygun olanını projelendirdik. Safranbolu'nun geleneksel mimarisine uygun yapacağız. Yine bizim burası tam şehrin ortasında, pazar günleri pazar kurulup kaldırılan bir yer değil. Onun haricinde de kullanılacak bir yer olarak hedefledik. Festivallerde ve ramazan aylarında program düzenliyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorduk. Projede bunları da düşündük. Hava muhalefeti zamanında burayı kullanacağız. Burası demir ve betonla kaplandığı zaman yazın sıcak, kışın ise soğuk oluyordu. Bunların hepsini ortadan kaldırdık ve kubbeli bir pazar yeri düşündük."



Yeni pazar yerinin maliyetinin 1 milyon 750 bin lira olduğunu vurgulayan Aksoy, pazar yerini 3 aylık sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.