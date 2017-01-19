Safranbolu'da Park Açılışı

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan Hulusi Zeren Parkı hizmete açıldı.



Esentepe Mahallesi Vefa Sokak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, etkinliklere, programlara, hizmetlere vatandaşların verdiği destekle Safranbolu Belediyesi olarak hizmet etme şevkini çok yükseğe çıkardığını söyledi.



Geçen hafta Ahmet Çakır Parkı'nı hizmete açtıklarını ifade eden Aksoy, "Çok önemli şahsiyeti unutmadığımızı burada gösterdiğimizi ortaya koyduk. Merhum Hulusi Zeren de belediyemize uzun yıllar hizmet etti. Emekli olduktan sonra da belediye meclis üyesi olarak Safranbolu'ya hizmet etmiş. Onu da unutmadığımızı göstermek için burada naçizane bir parka tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile karar vererek ismini verdik." şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Hasan Güneş'in duasıyla parkın açılışı yapıldı.