Safranbolu'da Kartpostallık Görüntüler

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" olarak adlandırılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.



UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'ya ayrı bir güzellik katan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi ev ve konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.



İlçeye hakim olan Hıdırlık Seyir Tepesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler ile nişanlı çiftler, karla kaplı Safranbolu manzarası eşliğinde fotoğraflar çektirdi.



Öte yandan, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Safranbolu Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.



Karayolları ekipleri tarafından da Karabük-Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.