Safranbolu'da Kan Bağışı

Türk Kızılayı Safranbolu Şube Başkanı İhsan Topaloğlu, 2016 yılında Safranbolu'da 3 bin 600 ünite kan topladıklarını bildirdi.



Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl boyunca çeşitli tarihlerde kan bağış kampanyaları düzenlediklerini söyledi.



Düzenlenen kampanyalara halkın ilgi gösterdiğini ifade eden Topaloğlu, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, Ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç vardır. Dakikada 5 bağışçı bir dakikalık ihtiyacı karşılar ve her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarır. Bu bağlamda Safranbolu dahilinde yaklaşık 3 bin 600 ünite kan bağışında bulunulmuştur. Tüm bağışçılarımıza kurtardıkları hayatlar adına teşekkür ederiz. Herkese '1 dakika için harekete geçin.' diyoruz." diye konuştu.