Safranbolu'da İki Yeni Okul Hizmete Girecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki yeni okul şubat ayında hizmete girecek.



Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapımı tamamlanan "Safranbolu Anadolu İmam Hatip Lisesi" ve "Ali Baba Anaokulu"nun 6 Şubat'ta hizmete gireceği bildirildi.



Açıklamada, iki farklı binada öğrenim gören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ikinci yarıyılla birlikte fiziki yapıları öğrenciler için uygun olan yeni okullarına kavuşacakları ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"İlçemiz Esentepe Mahallesi'nde hayırsever Ali Baltacı tarafından yaptırılan anaokulu ikinci yarıyıl ile birlikte öğrenim hayatına başlayacaktır. Yaklaşık bir milyon lira maliyet bedelli okul donanım malzemeleri de tamamlanarak 125 öğrenci kapasiteli derslik, oyun alanı, mutfak, yemekhane, çevresel oyun alanları gibi fiziki yapıya sahip olup 2 kat üzerinden inşa edilmiştir. Ali Baltacı'ya bir kez daha teşekkür eder, öğrencilerimize de yeni okullarında güzel bir gelecek temenni ederiz."