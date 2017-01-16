Safranbolu'da Ekmek Fırınları Doğalgaza Geçecek

Safranbolu'daki fırınların doğalgaz kullanıma geçmesi konusunda fikir birliğine varıldı.



Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Belediye Meclisi Salonu'nda fırıncı esnafıyla bir araya gelerek, odun kullanılan fırınların doğalgaza geçmesi önerisini görüştü.



Aksoy, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ilçede ortak fikrin doğalgaz kullanmaktan yana olduğunu söyledi.



Bu kararın ilçede çevrenin korunmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:



"Hepimizin malumu odunluklar, araçların o odunları boşaltırken çevreye verdiği zarar ve pislik güzel görüntüler değil. Bununla birlikte bu odunların arasında çeşitli haşerelerde üremekte. Hepiniz yılda en az iki kere badana boya yaptırıyorsunuz. Doğalgaza geçildiğinde bu sorunların çoğu ortadan kalkacak. Son dönemlerde turizmin gözbebeği olan Safranbolumuz o duman ve is kokusundan da arınmış olacak. Ben böylesi önemli bir konuda bizimle hemfikir oldukları için fırıncı kardeşlerime, ağabeylerime teşekkür ediyorum. Bu önemli konuyu kısa sürede meclisimize götürerek partimiz ve diğer partilerin temsilcileri ile müzakere edip Safranbolumuz için en hayırlı kararı yine hep birlikte alacağımıza inanıyorum."