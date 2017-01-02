Safranbolu'da Çipli Kimlik Kartı Dağıtımı

Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, çipli kimlik kartı için başvuru yaptı.



Bulacak, başvuru sırasında yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarının hayırlı olmasını diledi.



Yeni sistemin çok daha güvenli olduğunu ifade eden Bulacak, vatandaşların kısa bir süre bekledikten sonra yeni kimliklerini alabileceklerini söyledi.



Aksoy da devletin gelmiş olduğu aşamayı göstermek anlamında çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti.



Her türlü verinin dijital ortamda ve devletin güvenilir kaynaklarında olacağını vurgulaya Aksoy,"Verimli ve başarılı bir uygulama olacağından şüphemiz yok. Bununla birlikte bürokrasi ortadan kalkacak ve pek çok işlem çok daha hızlı yapılabilecek." diye konuştu.