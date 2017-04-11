Safranbolu'da "Beyaz Gezi" Projesi

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, "Beyaz Gezi" projesinin devam ettiğini bildirdi.



Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin vatandaşlar tarafından yerinde görülmesi amacıyla başlatılan projeyle vatandaşların hangi hizmetleri yapıldığını yerinde gördüğünü söyledi.



Vatandaşların geziye itfaiye binasıyla başladığını ardından Makine İkmal Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, şantiye şefliği, marangozhane, hayvan barınağı, asfalt plenti, Kent Park, nikah salonu gibi birimleri gezdiğini ifade eden Aksoy, "Amacımız, Safranbolu'da belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından yerinde görülmesi. Vatandaş bir konu hakkında muzdarip ise bizim görevimiz onu o dertten kurtarıncaya karar çaba göstermemizdir. 2009 yılından bu yana benimsediğimiz vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla yine vatandaşlarımız bizlere gerek eksiklileri hatırlatıyor gerekse yapılan hizmetlerde teşekkür etmesini biliyor. Tabiki bu hizmetleri yapabilmemiz için bir ekip gerekmekte. Bizler de alanında uzman bir ekip ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.