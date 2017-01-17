Safranbolu'da Belediye Çalışmaları

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, geçen yılki belediye çalışmalarını değerlendirdi.



Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Aksoy, ilçede 17 adet tescilli taşınmazın cephe restorasyon projesinin hazırlatılıp, 1. etap kapsamında 8'inin cephe restorasyonunun tamamlandığını söyledi.



Aksoy, 2. etap çalışmalarının bu yıl içinde yapılmasının planlandığını belirterek, şu bilgileri aktardı:



"Ticaret ve kent merkezi, 'Çarşı' bölgesinin merkezini oluşturan 10 hektarlık alanda koruma amaçlı imar planı yapımı tamamlanacaktır.



Tabakhane mevkisinde mülkiyeti maliye hazinesine ait olan tescilli hamamın imar planındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Belediyemizce hamamın imar planı, mülkiyet ve tahsis işlemlerinin ve proje çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Dünya Miras Listesinde yar alan kentimizin bütünlük içinde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesiyle belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde alan yönetimi oluşturulması hedeflenmektedir."



Geçen yıl, 68 adet olan park sayısını 2017'de bakım onarım ve yeniden yapılandırma yöntemiyle 76 adede çıkaracaklarını vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:



"Akçasu Kanyonunun sağlıklaştırılması ve turizme kazandırılması için Lütfiye Camisi ile Celal Bayar Caddesi arasında kalan kesimde yapılacak uygulamaya esas projeler hazırlatılmış olup, koruma bölge kurulu üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucu teknik eksiklikler ve tasarım değişiklikleri belirlenmiş, projeler revize edilmek üzere yükleniciye teslim edilmiştir. Taşkın kontrolü amaçlı hazırlanan kutu menfez projeleri de DSİ tarafından onaylanmıştır. Taşkın riskini azaltmak maksadı ile alternatif çözümler üzerinde çalışılmaktadır."