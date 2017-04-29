Safranbolu'da Alt Yapı Çalışması

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, alt yapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların Barış ve Kirkille mahallelerinde sürdüğünü söyledi.



Kaldırım ve reglaj çalışmaları yapıldığını ifade eden Aksoy, "Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Safranbolu'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün ekiplerimizle birlikte bir seferberlik başlatmış durumdayız. Eksiği olan, vatandaşlarımızdan gelen taleplere anında cevap verecek şekilde planlamamızı yapmış bulunmaktayız." diye konuştu.



İlçe genelinde asfalt çalışmalarının da başlayacağını aktaran Aksoy, şöyle konuştu:



"Asfalt şantiyemizde ki hazırlıkları tamamladık ve hafta içi asfaltlama çalışmalarımızı başlatacağız. Geçen yıl 40 bin ton asfaltlama işlemi yaptık. Bu yıl ki asfalt hedefimiz 55 bin ton. Asfaltlama çalışmalarımıza Barış, Musalla, Esentepe Mahallelerinden başlayacağız. Yeni açılan TOKİ sitesi yollarında da asfalt çalışmaları yapacağız."