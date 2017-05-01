Safranbolu'da 1 Mayıs Bereketi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü hafta sonu ile birleşince tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesi yüzde yüz doluluk yaşarken, Tokatlı Kanyonu'nda yer alan ve bir benzeri ABD'de Arizona'da bulunan cam teras, binlerce yerli turistlerin yoğun ilgisini çekti.



Hafta sonu ile birlikte 1 Mayıs'ın resmi tatil olmasını fırsat bilen tatilciler Safranbolu'ya akın etti.



3 günlük tatil kapsamında günü birlikçilerle birlikte yaklaşık 30 bin yerli turistin ziyaret ettiği Safranbolu'da en büyük ilgiyi bir benzeri ABD'de Arizona'da bulunan dünyanın ikinci Türkiye'nin ise ilk cam terası çekti. Yerden yaklaşık 86 metre yükseklikte bulunan ve bir günde yaklaşık 4 bin ziyaretçinin geldiği cam terasa gelen tatilciler doğanın eşsiz güzelliklerini yaşamanın mutluluğuna erdi.



Hem heyecan hem de insana korku veren 86 metrelik yükseklikteki cam terasa çıkmaya çalışanlardan kimisi yanlarındaki yakınlarının ellerini tutuyor, kimisi ise çelik konstrüksiyon üzerinde yürüyor.



Cam teras işletmeciliğini yapan Nurettin Bahçeci, 2012 yılında dönemin Valisi İzzettin Küçük tarafından Tokatlı kanyonuna yaptırılan dünyanın ikinci cam terasının tanınırlığın artması ile Türkiye'de cam terasların artmaya başladığını söyledi.



Bahçeci, 1 Mayıs'ın hafta sonu ile birleşmesi ile Safranbolu'nun adeta yerli turist akına uğradığını belirterek, "Burası dünyanın ikinci cam terası. Safranbolu cam terasının gördüğü ilgiden dolayı Türkiye'de 3 tana daha yapıldı. Burası yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçi almaya başladı. Saafranbolu tarihi dokusuyla şanslı bir ilçe. Safranbolu'daki konakları göremeye gelen turist cam terası görmeden gitmiyor. Hatta cam terasa gelen ziyareti sayısı Safranbolu evlerinin de önüne geçti. 86 metre yükseklikte ve Boğaziçi köprüsünde bile daha yüksek. 3 tane kanyonun buluştuğu bir alana yapılan cam terasına çıkanlar adrenalin yanı sıra doğal güzellikleri gelen ziyaretçileri etkiliyor" dedi.



7'den 70'e herkesin merak edip geldiği ve üzerine çıkmaya dahi korktuğu camdan teras, yerden 86 metre yükseklikte bulunuyor. Terasın 8 metrelik kısmı ise boşlukta duruyor. Roketatar mermisiyle dahi kırılmayan cam teras, her biri 750 kg taşıyabilecek kapasiteye sahip gözenekler, 3 cm kalınlığında 3 parça camdan oluşuyor. Yaklaşık 400 kişiyi taşıma kapasitesine sahip 100 metrekarelik terası, bir seferde sadece 40 kişi gezebiliyor. Teras 75 ton ağırlığı taşıyabiliyor. - KARABÜK