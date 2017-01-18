Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy'a Ziyaret

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve dernek yönetimi, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'u ziyaret etti.



Aksoy, Harmanbaşı ve dernek yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.



Sivil toplum örgütlerinde görev almanın ve temsil kabiliyetini üstlenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, "Muhtarlar derneklerimiz ya da bireysel olarak yönetici üzerinde en fazla etki yapan güçlerden birisidir. Toplumun taleplerini sizlere en güzel şekilde ulaştıracak kişiler muhtarlardır. Bu nedenle biz muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek istişareler yapmaktayız." diye konuştu.



Harmanbaşı da kongre sonrası çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.



Safranbolu'nun doğup büyüdüğü kent olduğunu vurgulayan Harmanbaşı, şöyle konuştu:



"Safranbolu'yu Karabük'ten ayırmak mümkün değil. Yapılan hizmetlerden dolayı ben hem size hem de Karabük Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Üzerimize bir görev düşüyor ise de her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz."