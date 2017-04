Safitürk Koşu Yarışması'na Rekor Katılım

Mardin'de Derik Belediyesi, Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına düzenlenen koşuya 6 ayrı kategoride bin 100 sporcu katıldı.



Makamında uğradığı hain tuzakla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün anısını yaşatmak ve her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanan koşu yarışması büyük ilgi gördü. Derik Belediye Başkan Vekili de olan Kaymakam Hakan Kafkas'ın himayelerinde Derik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya genç kızlar, genç erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, küçük kızlar ve küçük erkekler olmak üzere bin 100 sporcu katıldı. Yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Kafkas ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Dereceye giren sporcuları tek tek kutlayan ve tebrik eden Kaymakam Kafkas, sporcuları çeyrek altın, tişört, eşofman ve spor ayakkabıları ile ödüllendirdi.



"Geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz"



Şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün anısını her zaman yaşatacaklarını kaydeden Derik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dursun, "Bizler bu yarışları Şehit kaymakamımız Safitürk'ün anısını ölümsüzleştirmek üzere her yıl düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle yarışların düzenlenmesinde büyük desteği olan Sayın kaymakamımız Hakan Kafkas'a bütün sporcularımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yarışların geleneksel hale gelmesi ve Türkiye'de yapılan takvimli yarışların arasına yer alabilmesi konusunda da Türkiye Atletizm Federasyon Başkanlığı'na da talebimizi iletmek istiyoruz. Bunun için ilgili yazışmalarımızı yapacağız, öyle inanıyorum ki Türkiye Atletizm Federasyon Başkanlığı'nın da desteğiyle bundan sonra Şehit kaymakamımız Safitürk'ü Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek katılımcı atletlerle daha güçlü bir şekilde anacağız" dedi. - MARDİN