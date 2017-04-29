- Saffet Susic: "Haklı bir galibiyet aldılar"



KAYSERİ - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, gördükleri kırmızı kartın ardından maçın bittiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. İlk yarı iyi oynadık ama kırmızı kart gördükten sonra maç bizim için bitti. Zor olacağını biliyorduk. Haklı bir galibiyet aldılar" dedi.