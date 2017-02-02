Saffet Sancaklı Taziyeleri Kabul Etti

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vefat eden eşi Hülya Sancaklı için, Beşiktaş Akatlar'da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti. Saffet Sancaklı ve oğlu Mert akşam 18.00'den itibaren taziye için gelenleri kabul etti. Sancaklı'ya baş sağlığı dilemeye yakınları geldi. Taziye programında Kuran-ı Kerim okunurken, gelenlere helva ikram edildi. Saffet Sancaklı'nın iki akşam daha kültür merkezinde taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Kültür merkezinden görüntü



-Taziye için gelenler