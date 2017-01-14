Saffet Sancaklı'nın Eşi Hülya Sancaklı Kimdir?

MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendini vurdu. Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ YOK

İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralandığı öğrenilen Sancaklı yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hülya Sancaklı'nın sağlık durumu ise öğrenilemedi.

SAFFET SANCAKLI İSTANBUL'A GİTTİ

Olayı öğrenen Saffet Sancaklı ise apar topar İstanbul'a gitti. Sancaklı'nın neden intihar girişiminde bulunduğu bilinmiyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM ARAYARAK GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Öte yandan Başbakan Binalı Yıldırım'ın Sancaklı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.