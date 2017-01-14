Saffet Sancaklı Eşinin Kaldırıldığı Hastaneye Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı hastaneye geldi.



Anayasa görüşmeleri değişikliği için Mecliste bulunduğu sırada eşinin intihar girişimi haberini alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Başbakanlık tarafından tahsis edilen özel bir jetle İstanbul'a gelmişti. Atatürk Havalimanından ayrılan Sancaklı, eşinin tedavi altına alındığı Beylikdüzü'ndeki özel hastaneye geldi. Aracından inen Saffet Sancaklı koşarak hastaneye giriş yaptı. - İSTANBUL