- Safet Susic: "Gaziantep deplasmanı zorlu geçecek"



ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic, Gaziantep deplasmanının zorlu geçeceğini söyledi.

Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmana sakatlığı bulunan Darko Lazic katılmadı. Antrenmana düz koşu ile başlayan futbolcular, ısınma hareketleriyle ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı.

"Gaziantep deplasmanı zorlu geçecek"

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Safet Susic, rakipleri karşısında puan almak istediklerini aktararak, "Şimdiye kadarki en zor maç olacak. Son iki maçta deplasmanda galibiyet aldılar. Gelecek maç bize karşı oynayacaklar, ondan sonra ekstra bir maçları var. Eğer iki maçta galibiyet alırlarsa önlerindekini yakalama şansı olacak. Biz de Gaziantep'e en az bir puan almaya gidiyoruz" dedi.

"Ligde kalabilmek için iyi takımız"

Takımının iyi durumda olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Son iki maçta galibiyet aldık ve Gaziantep'e puan ya da puanlar için gideceğiz. Hafta içinde iyi çalışıyoruz. Şimdilik iyi durumdayız ama sezon sonuna kadar bu sırada olursak memnun kalırım. Ligde kalabilmek için iyi takımız, kaliteli oyuncularımız var. Bizi zor maçlar da bekliyor ama ligde kalırız diye düşünüyorum. İlk geldiğimde de söyledim. Bizim zor bir fikstürümüz var. Evimizde 3 maçımız var. 5 maç deplasmanda iki maç kaybettiğimizde zor durumda kalabiliriz ama söylediğim gibi iyi bir takım ve kaliteli oyuncularımız var. Ligde kalırız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.