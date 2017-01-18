Şafak Vakti Hükümlü Operasyonu

Adana'da şafak vakti yapılan operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 kişi yakalandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hapis cezaları kesinleşen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon başlattı. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese baskın yapıldı. Baskında, adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Umut D., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası alan İlham T., yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mazlum O., yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası alan Yusuf K., hürriyeti tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan İrfan B. ve yaralamadan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Mehmet Emre K. yakalandı. Hükümlüler işlemleri yapılması için emniyete getirildi. Hükümlüler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü. - ADANA