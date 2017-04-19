Safa Zakir

Tarih : 19 Nisan 2017Yer : Bursa - Hayal KahvesiBilet Fiyatları: 17 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.

Safa Zakir

Tarih : 19 Nisan 2017

Yer : Bursa - Hayal Kahvesi

Bilet Fiyatları: 17 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)

Beğenilen sanatçı Safa Zakir 19 Nisan Çarşamba Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde sevenleriyle buluşuyor..

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 21: 00

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Safa Zakir

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fatih Sultan Mehmet, Hayal Kahvesi, Fatih Sultan, Türk Lirası, Çarşamba, 19 Nisan, Konser, Fatih, Bursa, Tl