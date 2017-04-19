Safa Zakir
Tarih : 19 Nisan 2017Yer : Bursa - Hayal KahvesiBilet Fiyatları: 17 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.
Tarih : 19 Nisan 2017
Yer : Bursa - Hayal Kahvesi
Bilet Fiyatları: 17 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)
Beğenilen sanatçı Safa Zakir 19 Nisan Çarşamba Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde sevenleriyle buluşuyor..
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 21: 00
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Hayal Kahvesi Bursa
Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59
Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Safa Zakir
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io