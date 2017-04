Saf Altından Üretilen Darth Vader, 1 Milyon Sterline Alıcısını Bekliyor

Star Wars'un ilk filminin yayınlanmasının 40.ncı yılına özel olarak tasarlanan altın Darth Vader maskesi Japonya'da 1 milyon sterlin karşılığında satışa sunulmayı bekliyor.



Saf altından üretilen maske, Tokyo'daki üst sınıf tüketicilere hitap eden Ginza Tanaka adlı bir kuyumcuda üretilmiş ve Star Wars fenomeninin ilk filminin çıkış tarihinin 40.ncı yılına özel olarak tasarlanmış. 24 karat altından üretilmiş 15 kg ağırlığındaki maske, Hollywood'da nam salmış en ünlü bilim kurgu karakterlerinden biri olan Darth Vader'a özel yapılmış.



Yaklaşık 1.1 milyon sterlin (154 milyon yen) değeri bulunan maske Tokyo'nun Ginza bölgesinden alınabilecek ve 4 Mayıs'ta satışa sunulacak. "May the Fourth be with you" (Güç seninle olsun) sözü üzerine Star Wars günü olarak anılan 4 Mayıs'ta satılması kararlaştırılan maskenin yanında, filme özel altın paralar da aynı zamanda satışta olacak.



Ginza Tanaka adlı kuyumcu bu yıl 125.nci yılını kutlarken, altın üzerine yaptığı ilgi çekici yeniliklerle biliniyor. Daha önce, Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi'nin gerçek hayattaki ölçüleri baz alınarak hazırlanan replikasıyla gündeme gelen marka, bu eseri için 3.5 milyon sterlin istemişti.