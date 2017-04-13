Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"
Bu yıl 22. kez gerçekleştirilecek "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"nin adayları belli oldu.
Bu yıl 22. kez gerçekleştirilecek "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"nin adayları belli oldu.
Sinema ödüllerinin "Dram" kategorisinde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Asiye Dinçsoy, Aslıhan Gürbüz, Şenay Gürler, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" Caner Cindoruk, Tolga Tekin, Menderes Samancılar, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Şehnaz Bölen Taftalı, Tülay Günal ve Zerrin Tekindor, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" Musab Ekici, Tamer Levent, Taner Birsen olarak belirlendi.
"Komedi" kategorisinde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Ceren Moray, Melek Baykal, Şebnem Bozoklu, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" Emre Karayel, Murat Kılıç, Zafer Algöz, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Ece Uslu, Suzan Aksoy, Zeynep Kankonde, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" da Emrah Kaman, Necip Memili ve Rana Cabbar oldu.
Tiyatro ödüllerinde, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Gizem Güçlü, Merve Dizdar, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" Celal Kadri Kınoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Mehmet Tekatlı, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Gümeç Alpay Aslan, Neslihan Yeldan, Seda Türkmen "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" da Can Ertuğrul, Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Kurtaş seçildi.
"Komedi, Kara Komedi ve Müzikal" dalında ise "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Demet Evgar, Nergis Öztürk, Tilbe Saran, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" Kerem Atabeyoğlu, Şerif Erol, Yılmaz Sütçü, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayları" Başak Meşe, Emel Çölgeçen, Tuğba Çom Makar, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Adayları" da Bülent Şakrak, Devrim Özden Akın, Hakan Güner olarak açıklandı.
"Özel" ve "Onur" ödülleri
Erden Kıral, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fehmi Yaşar, Mehmet Aslantuğ, Tülin Özen, Vecdi Sayar ve Vildan Atasever'in jürisinde yer aldığı "Sinema" dalında Hülya Uçansu ile Engin Çağlar "Onur Ödülü", Okan Yalabık "Ayhan Işık Özel Ödülü", Selim Kaya "Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü", Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı da "Seçiçi Kurul Özel Ödülü" alacak.
Rengin Uz, Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Harika Uygur, İsmet Üstekin, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat ve Yaşar İlksavaş'ın jüri üyesi olduğu "Tiyatro" dalında "Onur Ödülü" Gülriz Sururi'ye "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" Celile Toyon'a, "Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü" Berker Güven ve Yağmur Anaz'a verilecek.
"Seçici Kurul Özel Ödülü"ne "Gülünç Karanlık" oyunu, "Anadolu Efes Özel Ödülü"ne "Şatonun Altında" oyunu, "HDİ Sigorta Özel Ödülü"ne de "Joko'nun Doğum Günü" adlı oyun değer bulundu.
Ödül töreni, 8 Mayıs'ta MKM Attila İlhan Salonu'nda yapılacak.