Sadr'dan Filistinli Tutuklulara "Oruçlu Destek"

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Necef halkına "İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek vermek için 3 gün süreyle oruç tutmaları" çağrısında bulundu.



Sadr, 13 günden bu yana açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili kardeşlerim bilin ki İsrail yok olacak bu kaçınılmaz. Açlık greviniz boşa gitmeyecek. Siz, özgürlüğün, işgal ve zulmün pençesinden kurtuluşun en muhteşem destanlarını yazdınız. Biz de size ve davanıza destek vermek için Necef'te 3 gün süreyle oruç tutacağız." ifadelerini kullandı.



Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Sadr, "Eğer bu yapılmazsa size yapılan haksızlık, sözde İsrail devleti için sonun başlangıcı olacaktır." uyarısında bulundu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.