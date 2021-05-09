Sadık Han kimdir? Londra Belediye Başkanı Sadık Han aslen nereli, kaç yaşında?
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Sadık Han kimdir? Londra Belediye Başkanı Sadık Han aslen nereli, kaç yaşında?

Sadık Han kimdir? Londra Belediye Başkanı Sadık Han aslen nereli, kaç yaşında?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İngiltere'de yerel seçimlerde Sadık Han, ikinci kez başkent Londra'da belediye başkanı seçildi. Peki, Sadık Han kimdir? Londra Belediye Başkanı Sadık Han aslen nereli, kaç yaşında?

İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Başkent Londra'da yaklaşık 6 milyon seçmen oy kullandı. Sadık Han kimdir? Londra Belediye Başkanı Sadık Han aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

SADIK HAN KİMDİR?

Sadiq Khan, (8 Ekim 1970, Tooting) Pakistan kökenli İngiliz siyasetçi. 2005'ten beri doğum yeri olan Büyük Londra'nın Tooting bölgesinden milletvekili olarak görev yapmaktadır. 2016'da İşçi Partisi'nden Londra Belediye Başkanı seçilerek Batı Avrupa ülkelerindeki büyükşehirlerde belediye başkanı olan ilk Müslüman siyasetçi olmuştur.

SADIK HAN YAŞAMI

Sadiq Aman Khan, Pakistan kökenli yedi çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Londra'da göçmen yoksullar için yapılan sosyal konutlarda büyüdü. Babası Amanullah otobüs şoförü, annesi Sehrun ise terzi olarak çalışmıştır. Kuzey Londra Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Bir süre avukatlık yaptı ve bu dönemde özellikle insan hakları konusunda çalışmalar yürüttü. 1994'te meslektaşı olan Saadiya Ahmed ile evlendi. 1990'da Anisha, 2001'de Ammarah adlı iki kızları dünyaya geldi.

2009 yılında "Fairness not Favours: How to re-connect with British Muslims" başlıklı yazısıyla Jenny Jeger Ödülü'nü kazandı. 2013 ve 2015 yıllarında ise İngiliz Müslümanları Ödülleri'nde yılın siyasetçisi dalında aday gösterildi ve Şubat 2016'da ödül aldı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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