Sadece Körfez Sermayesi Yetmez'
Atılım Murat yazdı.
Atılım Murat yazdı.. Bize uzun vadeli, kalıcı yatırımlar gerekiyor. Birkaç Körfez fonunun şirket alması, kalıcı yatırımların önünü açmaz. Bozulan Türkiye algısını düzeltmez. Ekonomi yıllardır yalpalıyor.
Kaynak: Dunya.com
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