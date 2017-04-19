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Sadece Körfez Sermayesi Yetmez'
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Sadece Körfez Sermayesi Yetmez'

Atılım Murat yazdı.

Sadece Körfez Sermayesi Yetmez'

Atılım Murat yazdı.. Bize uzun vadeli, kalıcı yatırımlar gerekiyor. Birkaç Körfez fonunun şirket alması, kalıcı yatırımların önünü açmaz. Bozulan Türkiye algısını düzeltmez. Ekonomi yıllardır yalpalıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Yatırım