Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programının konuklarından Usta Yazar Yılmaz Özdil AKP'ye gönderme yaparak ve SÖZCÜ Gazetesi'nin de manşetinden yola çıkarak "Sadece hukuka ve demokrasiye değil dinimize aykırı davranıyorlar" dedi.