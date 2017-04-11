Sadece Halteri Değil Birçok Ön Yargıyı da Kaldırdım"

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 41 kiloda 104 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırarak, altın madalya kazanan milli halterci Nazmiye Muratlı, elde ettiği başarılarla hem halteri hem de ön yargıları kaldırdığını söyledi.



Doğuştan kalça çıkığı nedeniyle hiç yürüyemeyen Nazmiye, başarılarla dolu hayat hikayesini yüzündeki gülümsemeyle anlattı.



Çok güzel bir çocukluk geçirdiğini aktaran Nazmiye,"Sürekli sokaklarda arkadaşlarımla birlikte oyun oynardım. Eve hiç girmezdim dersem daha doğru olur. Ellerimin üstünde çok yürürdüm, evde iş yapardım. Basketbol oynamayı çok seviyordum." diye konuştu.



Milli sporcu, halterle çevresindekilerin yönlendirmesiyle 25 yaşında tanıştığını belirterek, "Salona girdiğimde ağırlıklar vardı. Kendi kendine 'Nazmiye, sen bunu yapamazsın' dedim. Arkamı döndüm ve gittim. Babama anlattım. Babam bana 'Aman kızım inşaatta bana yardım ediyorsun. Tuğla taşıyorsun, harç çekiyorsun. Sen ağırlıktan korkmazsın.' dedi. Annem de 'Sen ağırlıktan korkma, ağırlık senden korkusun' demişti. Şimdi ben ağırlıktan korkmuyorum. Ağırlık benden korkuyor. Güç varmış ve demek ki bu sporda çıktı." diye konuştu.



Haltere başlamasından sadece üç ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı kazandığını kaydeden Nazmiye Muratlı, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda 4. olmasının kendisi için dönüm noktası olduğunu vurguladı.



Nazmiye, Pekin'deki derecesinden sonra kendi kendisine başarı sözü verdiğini anlatarak, "Dördüncü olunca orada, 'Ölümüne idman yapacağım' dedim. Çok basite almıştım çünkü. 'Artık bu maçları hafife almayacağım.' dedim ve spor hayatımda bambaşka bir sayfa açtım." ifadelerini kullandı.



"Erkekleri·n yapamadıklarını yapıyorum"



Nazmiye Muratlı, Türkiye'de daha çok erkeklerle özdeşleşmiş halter sporuna başlarken karşısında önyargıları bulduğunu söyledi.



Kendisine, "Nazmiye, erkeklerle antrenman mı olur, onların yaptığını sen yapabilir misin?" diyenlere inat hırsla çalıştığını anlatan milli halterci, "Ben, birçok erkeğe fark attım zaten. Kendileri de bunu biliyor. Erkeklerin yapamadığı dereceleri ben yapıyorum. Sadece halteri değil birçok ön yargıyı da kaldırdım." şeklinde görüş belirtti.



Yarışmadan çekilecekti



2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yarışmaya çıkmadan bir gün önce rahatsızlandığını anlatan Nazmiye Muratlı, şunları kaydetti:



"Gece çok ağrım oldu. Sabaha kadar doktorlarım ağrımı gidermeye çalıştı. Yarışmadan çekilmeyi düşündüm ama ülke çok zor günlerden geçiyordu. Gözümün önüne bayrak geldi. Yarışmadan çekilmekten vazgeçtim. Barın altına yerleştiğimde de çok ağrım vardı. Kendi kendime, 'Nazmiye sen yaparsın.' dedim. Ülke var bayrak var. Kaldırışım geçerli sayıldığında hissettiklerimi anlatamam. Bayrak en güzel yerinde duruyor. Göklere çekiliyor. Bambaşka bir duygu."



"Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğini hissediyorum"



Nazmiye Muratlı, devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğini güçlü bir şekilde hissettiğini vurguladı.



Yeni hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya olduğunu söyleyen Nazmiye, "Hayalim, 2020'de 3. kez olimpiyat şampiyonu olarak, bayrağımızı göndere çektirmek. Sağlığım el verdiği sürece bu hedeften vazgeçmeyeceğim. Ben engellerimi halterle kaldırıyorum. Engellilere güveniyorum. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğini güçlü bir şekilde hissediyorum. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha çok altın madalya elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



Rekorları o belirliyor



Nazmiye Muratlı, kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.



2010'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya şampiyonu olan milli halterci, 2012'de Londra Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.



2014'te Dubai'deki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Nazmiye, son olarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda hem altın madalya kazandı, hem de bir dünya rekoru kırdı.



Nazmiye Muratlı, Londra'da 40 kiloda 109 kilo, Rio'da ise 41 kiloda 104 kilo kaldırarak kırılması gereken yeni dünya rekorlarını belirleyen isim oldu.