Barış Atay'ın oynadığı "Sadece Diktatör", 26 Ocak'ta Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde izleyenleriyle buluşuyor.



"Benim gibi bir adam, yıllardır "tehlikeli bu adam" diye düşünülen bir adam, eğitimsiz denilen, cahil denilen bir adam, kaba saba bulunan, "radikal bu" denilen bir adam nasıl oldu da bu kadar yükseldi?



Diktatör... Herhangi bir diktatör... Sadece diktatör...



Nerde, ne zaman olduğunun önemi yok. Yüzyıllar boyu, fırsat bulduğunda hükmetmiş tüm diktatörler gibi varlığının meşruiyetini tartış(tır)mayan bir diktatör...



Peki nasıl geldi bu diktatör? Hangi ara, nasıl, her şeye sahip oldu ve hatta her şeyin ta kendisi oldu? Bütün bunlar olurken kim neredeydi ve daha bir çok soru..."



Yazan: Onur Orhan



Yöneten: Caner Erdem



Müzik: Mert Carim



Kostüm: Çağla Yıldırım



Işık Tasarım: Ulaş Yatkın



Dekor: Serkan Kavurt



Oynayan: Barış Atay